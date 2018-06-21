УЕФА намерен исключить «Милан» из Лиги Европы

Четверг, 21 Июнь 2018 Италия Италия

УЕФА намерен исключить «Милан» из Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен исключить итальянский «Милан» из Лиги Европы за нарушения финансового фэйр-плей.

УЕФА отклонил очередной вариант соглашения по урегулированию ситуации, предложенный руководством «россонери».

Отмечается, что организация с недоверием относится к владельцу «Милана», который обладает сомнительной репутацией в бизнес-сфере.

Если «Милан» будет отстранен от еврокубков, то клуб намерен подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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