Украденную работу Бэнкси нашли в Италии

Четверг, 11 Июнь 2020 Италия

Украденную работу Бэнкси нашли в Италии

Итальянские карабинеры с гордостью сообщили, что нашли дверь с картиной известного британского анонимного художника Бэнкси.

Как сообщает BBC, работу обнаружили правоохранительные органы Италии на одной из вилл в окрестностях Аквилы. Они провели тщательное расследование совместно с прокуратурой и полицией Франции. Для освещения деталей сложного дела будут созвана специальная пресс-конференция.
Необходимо заметить, что задержанный подозреваемый признался, что инициатором краже является сам Бэнкси, известный неординарными поступками.
На картине изображена скорбящая девочка. Она посвящена жертвам терактов 13 ноября 2015 года в Париже.

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