Украденную работу Бэнкси нашли в Италии

Как сообщает BBC, работу обнаружили правоохранительные органы Италии на одной из вилл в окрестностях Аквилы. Они провели тщательное расследование совместно с прокуратурой и полицией Франции. Для освещения деталей сложного дела будут созвана специальная пресс-конференция.

Необходимо заметить, что задержанный подозреваемый признался, что инициатором краже является сам Бэнкси, известный неординарными поступками.

На картине изображена скорбящая девочка. Она посвящена жертвам терактов 13 ноября 2015 года в Париже.