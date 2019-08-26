Украинские волейболистки проиграли команде Италии

Женская сборная Украины по волейболу уступила команде Италии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

Встреча группы B, прошедшая в воскресенье в городе Лодзь (Польша), завершилась со счетом 3:0 (25:16, 25:18, 25:10) в пользу итальянок, пишет РИА Новости.

Сборная Азербайджана в матче группы C проиграла в Будапеште команде Нидерландов со счетом 0-3 (15:25, 23:25, 23:25). В другой встрече группы C сборная Эстонии уступила команде Румынии со счетом 1-3 (23:25, 32:30, 19:25, 21:25).

Сборная Белоруссии в матче группы D в Братиславе потерпела поражение от команды Испании - 1-3 (22:25, 22:25, 25:15, 17:25).