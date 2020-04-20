Украинские врачи останутся в Италии до 25 апреля

«Командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны о продлении ещё на неделю, то есть, до 25 апреля, пребывания наших медицинских работников в Италии», — рассказал он.

После получения согласия самих медработников, в минздраве Украины решили продлить командировку, пишет regnum.ru.

«Возвращаются они 25 апреля», — добавил Степанов.

Напомним, 4 апреля в Италию отправились 20 украинских специалистов для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса.