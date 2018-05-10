Уличную еду запретили в Венеции

Власти города считают, что из-за большого количества палаток с уличной едой город превращается в большую поляну для пикника.

Особенно стрит-фуд любят туристы, которых с каждым годом в Венеции становится все больше.

Исключение для нового закона - джелатерии. Новый закон будет действовать в самой Венеции, а также на островах Мурано и Бурано, пишет euromag.ru.

Напомним, что власти Венеции предложили брать деньги с туристов, которые приезжают в город на один день.