Уличную еду запретили в Венеции
В течение трех лет в Венеции будет действовать запрет на открытие точек с уличной едой.
Власти города считают, что из-за большого количества палаток с уличной едой город превращается в большую поляну для пикника.
Особенно стрит-фуд любят туристы, которых с каждым годом в Венеции становится все больше.
Исключение для нового закона - джелатерии. Новый закон будет действовать в самой Венеции, а также на островах Мурано и Бурано, пишет euromag.ru.
Напомним, что власти Венеции предложили брать деньги с туристов, которые приезжают в город на один день.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!
Комментарии (0)