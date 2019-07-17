Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Об этом говорится в специальном бюллетене, распространенном этим лечебным учреждением.

Писатель, придумавший знаменитого во всем мире сыщика - комиссара Монтальбано, был срочно госпитализирован еще 17 июня после резкого падения давления и последовавшей за этим остановки сердца. Он был сразу же помещен в реанимационное отделение больницы Santo Spirito, введен в состояние фармакологической комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Все это время рядом с ним находились его супруга Розетта и три дочери.

Андреа Камиллери родился 6 сентября 1925 в городе Порто-Эмпедокле на Сицилии в семье потомственных торговцев серой. Его отец был активным сторонником Муссолини, участником фашистского Марша на Рим 1922 года. В годы второй мировой войны Андреа учился сначала в католической школе, из которой он был отчислен из-за того, что забросал яйцами распятие, а затем в классическом лицее в городе Агридженто. В 1943 году он стал свидетелем высадки англо-американских войск на Сицилии. Годом позже поступил на филологический и философский факультет Палермитанского университета и вскоре вступил в Коммунистическую партию Италии, пишет РИА Новости.

Камиллери начал печатать рассказы и стихи еще в 1945 году, но затем увлекся театром. Он перебрался в Рим, где с 1953 года работал режиссером, ставил пьесы Артюра Адамова, Сэмюэля Беккета и Луиджи Пиранделло. С 1958 года в течение 30 лет Камиллери работал на государственной вещательной корпорации Rai, где поставил многочисленные радио- и телеспектакли, в частности, инсценировал многие детективные романы Жоржа Сименона. В качестве режиссера он создал на Rai около 1300 радиопрограмм, 120 телеспектаклей и 80 телефильмов.

В 1978 году Камиллери опубликовал свой первый роман "Ход вещей", который был написан еще в конце 1960-х годов. Однако писательский успех пришел к нему позднее, когда он уже в возрасте 67 лет опубликовал роман "Сезон охоты". В 1994 году вышел в свет детектив "Форма воды", в котором впервые появился главный герой Камиллери - комиссар полиции Сальво Монтальбано. Именно благодаря ему писатель обрел поистине международное признание. Книги о Монтальбано были переведены на десятки языков мира, в 2004-2007 годах четыре детективных романа Камиллери были выпущены на русском языке издательством "Иностранка" в серии "Лекарство от скуки".

В 2000-х годах Камиллери выпустил серию из трех романов о великих художниках, в которую вошли "Цвет солнца" о Караваджо, "Вуччирия" о Гуттузо и "Украденное небо" о Ренуаре. За свои произведения писатель был удостоен многих итальянских и международных литературных премий, а также высоких государственных наград Итальянской республики.