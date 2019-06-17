Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Понедельник, 17 Июнь 2019 Италия Италия

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли скончался в своем доме в Риме на 97-м году жизни.

Об этом сообщили представители фонда, который носит имя маэстро.

Позже стало известно, что церемония прощания состоится 17 июня в мэрии Рима на Капитолийском холме, а оттуда режиссера перевезут в родную Флоренцию, пишет РИА Новости.

Соболезнования выразили председатель сената итальянского парламента Элизабетта Казеллати, которая назвала режиссера "гением искусства и культуры", а также министр культуры Альберто Бонисоли и мэры Флоренции и Рима — Дарио Нарделла и Вирджиния Раджи.

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