Умер легендарный итальянский велогонщик Джимонди

Об этом пишет газета La Gazetta dello Sport.

Сообщается, что Джимонди умер от сердечного приступа. Ему было 76 лет.

Джимонди был одним из семерых велогонщиков в истории этого вида спорта, который побеждал на всех трех многодневных гонках «Гранд Тура» — это «Тур де Франс» 1965 года, «Джиро д’Италия», которую Джимонди выигрывал три раза — в 1967, 1969, 1976 годах, и «Вуэльта» (велогонка в Испании) 1968 года.

Кроме того, Джимонди в 1973 году стал чемпионом мира по шоссейным велогонкам в групповой гонке, пишет regnum.ru.