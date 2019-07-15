Умерла «последняя дива итальянского кино»
В Италии в возрасте 96 лет умерла актриса Валентина Кортезе, которую на родине называли «последней дивой итальянского кино».
Об этом сообщает ТАСС.
Кортезе снялась более чем в ста фильмах и работала с выдающимися режиссерами Микеланджело Антониони, Витторио Гассман, Федерико Феллини, Франко Дзеффирелли, Франко Росси, Франсуа Трюффо.
В 2017 году на Венецианском фестивале актриса представила фильм «Дива», снятый по мотивам ее биографии, опубликованной в 2012 году.