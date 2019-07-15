Умерла «последняя дива итальянского кино»

Понедельник, 15 Июль 2019 Италия Италия

Умерла «последняя дива итальянского кино»

В Италии в возрасте 96 лет умерла актриса Валентина Кортезе, которую на родине называли «последней дивой итальянского кино».

Об этом сообщает ТАСС.

Кортезе снялась более чем в ста фильмах и работала с выдающимися режиссерами Микеланджело Антониони, Витторио Гассман, Федерико Феллини, Франко Дзеффирелли, Франко Росси, Франсуа Трюффо.

В 2017 году на Венецианском фестивале актриса представила фильм «Дива», снятый по мотивам ее биографии, опубликованной в 2012 году.

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