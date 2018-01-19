Умерла старейшая олимпийская медалистка

Пятница, 19 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Умерла старейшая олимпийская медалистка

Итальянка Карла Маранджони скончалась в возрасте 102 лет.

Она выиграла серебро Олимпиады 1928 года. Маранджони скончалась в своем доме в Павии.

Итальянка была единственной медалисткой Олимпиады 1928 года, остававшейся в живых. На той Олимпиаде она победила в командных соревнованиях по гимнастике. В тот момент ей было всего 12 лет.

«Она останется незабываемым героем итальянского спорта и олимпийского движения», - говорится в заявлении национального олимпийского комитета Италии. Для Италии медаль, завоеванная командой в 1928 году, стала первой олимпийской наградой в истории.

На Играх в Амстердаме сборная Италии завоевала 19 медалей - семь золотых, пять серебряных и семь бронзовых. В общем зачете она заняла пятое место, пишет sport.rbc.ru.

В гимнастическую сборную, которая выиграла серебро, всего вошло 12 спортсменов. Старшей из них, Лавинии Джанони, было 17 лет.

Командные соревнования были единственным видом в женской гимнастике на Играх-1928. Победительницей стала сборная Нидерландов, бронзу выиграли британки.

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