UniCredit уволит 6000 сотрудников в Италии

Вторник, 11 Февраль 2020 Италия Италия

UniCredit уволит 6000 сотрудников в Италии

В период до 2023 года UniCredit намерен закрыть 450 своих отделений в Италии.

Об этом сказано в письме руководителей банка, направленном местным властям в регионы страны в понедельник, 10 февраля.

В этот период из крупнейшего финансового учреждения страны предполагается уволить 6000 сотрудников, пишет regnum.ru.

Предполагается, что намерения UniCredit вызовут протесты у местных властей и профсоюзов, которые потребуют, чтобы банк в полной мере соблюдал условия ранее заключенных соглашений.

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