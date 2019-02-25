Ураганный ветер привел к гибели четырех человек в Италии

Ураганный ветер с порывами до 200 км/ч привел к гибели четырех человек в центральной Италии, пишет regnum.ru.

В городе Фрозиноне два пожилых 70-летних человека погибли при обрушении стены. Недалеко от Рима сосна, упавшая на автомобиль, лишила жизни 45-летнего водителя. В городке Капена произошла семейная трагедия: 14-летний мальчик поддерживал лестницу, по которой карабкался его отец. Сильный порыв ветра уронил мужчину, и тот упал на своего сына. Мальчик погиб.