Ураганный ветер привел к гибели четырех человек в Италии

Понедельник, 25 Февраль 2019 Италия Италия

Ураганный ветер привел к гибели четырех человек в Италии

Скорость порывов ветров достигала 200 км/ч.

Ураганный ветер с порывами до 200 км/ч привел к гибели четырех человек в центральной Италии, пишет regnum.ru.

В городе Фрозиноне два пожилых 70-летних человека погибли при обрушении стены. Недалеко от Рима сосна, упавшая на автомобиль, лишила жизни 45-летнего водителя. В городке Капена произошла семейная трагедия: 14-летний мальчик поддерживал лестницу, по которой карабкался его отец. Сильный порыв ветра уронил мужчину, и тот упал на своего сына. Мальчик погиб.

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