Уральские бизнесмены отменили поездку в Италию из-за коронавируса

Об этом сообщил журналистам руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Михаил Козлов.

Ростуризм в среду после информации от Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Италии, Республике Корея и Иране рекомендовал туристам по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки. В четверг Ростуризм выпустил рекомендацию туроператорам и турагентам приостановить продажи по этим трем странам, пишет РИА Новости.

"Настораживает то, что сейчас уже коронавирус начинает распространяться. Та деловая миссия, которую мы планировали в Италию, с ней, наверное, притормозим, но все остальные, по крайней мере, деловые поездки - это в основном в страны СНГ - они остаются в графике. Мы продолжаем работать с бизнесом в этом направлении, и я думаю, что каких-то изменений здесь не будет", - сказал Козлов.

Он уточнил, что бизнес-миссия была запланирована на март.

Козлов добавил, что международная выставка "Иннопром" и VII российско-китайское ЭКСПО, запланированные на лето в Екатеринбурге, пока остаются в силе. Но при подготовке к этим событиям есть небольшие сложности, так как до этого в течение года китайские партнеры приезжали на Урал для планирования этих мероприятий, а теперь визиты приходится отложить.

"Эти меры мы рассматриваем как временные. Надеемся, что ситуация к лету выровняется… Настроения у нас такие, что эти два события состоятся. Контакты несколько усложнены, но они идут", - отметил руководитель управления.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных превысило 2,9 тысячи, скончались 44 человека.