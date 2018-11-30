Уровень безработицы в Италии за год снизился на 0,5%

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Италия Италия

Уровень безработицы в Италии за год снизился на 0,5%

Уровень молодежной безработицы снизился на 1,6%.

По итогам первых десяти месяцев 2018 года уровень безработицы в Италии снизился на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,6%, сообщили в пятницу, 30 ноября, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с данными по итогам сентября 2018 года уровень безработицы вырос на 0,2%. Сейчас в Италии 2 миллиона 746 тысяч официально безработных граждан.

Уровень молодежной безработицы (граждане до 35 лет) составляет 32,5%. Это на 0,1% выше, чем месяцем ранее, но на 1,6% ниже, чем в аналогичный период 2017 года, пишет regnum.ru.

Число граждан, имеющих работу, в сравнении с данными по итогам сентября практически не изменилось, при этом число граждан с бессрочными трудовыми договорами увеличилось на 37 тысяч, со срочными — снизилось на 13 тысяч.

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