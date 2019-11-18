Уровень инфляции в Италии снизился до 0,2%
По уточненным данным, уровень годовой инфляции в Италии по состоянию на октябрь 2019 года снизился до 0,3%.
Предварительный прогноз статистиков был на уровне 0,3%.
В октябре 2019 года в сравнении с сентябрем была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%.
Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и за домом, за год выросла на 0,5%.
В октябре 2019 года в сравнении с сентябрем была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, пишет regnum.ru.
Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и за домом, за год выросла на 0,5%.