Уровень инфляции в Италии снизился до 0,2%

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Италия Италия

Уровень инфляции в Италии снизился до 0,2%

По уточненным данным, уровень годовой инфляции в Италии по состоянию на октябрь 2019 года снизился до 0,3%.

Предварительный прогноз статистиков был на уровне 0,3%.

В октябре 2019 года в сравнении с сентябрем была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%.

Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и за домом, за год выросла на 0,5%.

В октябре 2019 года в сравнении с сентябрем была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, пишет regnum.ru.

Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и за домом, за год выросла на 0,5%.

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