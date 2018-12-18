Уровень качества жизни в Италии выше всего в Милане

Самый высокий уровень качества жизни в Италии — в Милане, Больцано и Аосте, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 17 декабря, со ссылкой на данные собственного исследования.

Эксперты издания анализировали такие параметры, как «богатство и потребление», работа, окружающая среда, качество услуг, демографическая ситуация, культура и организация свободного времени, пишет regnum.ru.

Годом ранее первое место в данном рейтинге занял городок Беллуно, инфраструктура которого серьезно пострадала в результате урагана, обрушившегося на Италию в конце октября — начале ноября 2018 года.

Из крупных городов страны места в первой части списка заняли также Болонья (7 место), Рим (21) и Флоренция (22), в нижней части списка — Неаполь, Мессина и Салерно (места с 94 по 96).