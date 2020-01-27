Уровень преступности в Италии снизился до 10-летнего минимума

Понедельник, 27 Январь 2020 Италия Италия

Уровень преступности в Италии снизился до 10-летнего минимума

Уровень преступности в Италии в 2019 году был самым низким за последние десять лет.

Об этом сообщили руководители правоохранительных органов страны в пятницу, 24 января.

Ключевым условием безопасности является предотвращение и профилактика преступности, отметил в своем выступлении по случаю начала нового учебного года в школе карабинеров генерал Джованни Нистри, пишет regnum.ru.

Генерал также не забыл добавить, что из всех подразделений правоохранительных служб Италии именно карабинеры в 2019 году расследовали и раскрывали наибольшее количество дел.

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