Уровень преступности в Италии снизился до 10-летнего минимума

Об этом сообщили руководители правоохранительных органов страны в пятницу, 24 января.

Ключевым условием безопасности является предотвращение и профилактика преступности, отметил в своем выступлении по случаю начала нового учебного года в школе карабинеров генерал Джованни Нистри, пишет regnum.ru.

Генерал также не забыл добавить, что из всех подразделений правоохранительных служб Италии именно карабинеры в 2019 году расследовали и раскрывали наибольшее количество дел.