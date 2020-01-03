Уровень рождаемости в Италии достиг нового минимума

Пятница, 03 Январь 2020 Италия Италия

Уровень рождаемости в Италии достиг нового минимума

Уровень рождаемости в Италии в 2018 году достиг нового исторического минимума.

Об этом сообщили в понедельник, 30 декабря, в национальной службе статистики Istat.

В стране родилось чуть менее 440 тысяч человек, что на 18,5 тысяч меньше, чем годом ранее.

Также статистики отметили, что Италия становится одной из самых «старых» стран в мире. Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составляет 80,8 лет, для женщин — 85,2 года, пишет regnum.ru.

Кроме того, эксперты отмечают рост доли одиноких граждан (семьи, состоящие из одного человека, достигли 33-процентной доли), а также некоторое сокращение количества разводов одновременно с сокращением числа заключенных браков.

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