В 2017 году Италию посетило 123 миллионов туристов

Большинство туристов приезжают из Германии, а также Франции, Великобритании и США. Как передает Replyua.net, в 2017 году Италия установила рекорд по числу иностранных туристов. Помимо немцев, в Италию стали часто приезжать туристы из США, Великобритании, Франции. На первом месте по популярности среди итальянских городов находится Рим, следом за ним идут Венеция, Милан, Римини и Флоренция.

В прошлом году в отелях Италии останавливались 275 млн человек, что почти на 5 процентов больше, чем в 2016 году. При этом среднее время пребывания в отеле составляло не менее 3 ночей, пишет napoli1.com.

Впрочем, многие иностранцы теперь предпочитают останавливаться в частном секторе Италии. В прошлом году число таких туристов в Италии увеличилось почти на 8%. При этом в частном секторе иностранцы задерживаются намного дольше чем в отелях. В среднем, в частном секторе они проводят около 5 ночей.