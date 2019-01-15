В 2019 году Италия выслала мигрантов больше, чем приняла

В 2019 году в Италию прибыли 53 нелегальных мигранта, а депортированы — 73, впервые за последние годы из страны было выслано мигрантов больше, чем впущено, заявил на пресс-конференции в Риме в понедельник, 14 января, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

Сальвини также отметил, что в понедельник в Барселоне был задержан один из кораблей, перевозивший нелегальных мигрантов. Правительство Италии поддерживает заимствование своей политики по вопросу о миграции другими странами ЕС, чем меньше будет бизнеса на перевозках нелегалов, тем меньше будет жертв и тем быстрее будет идти процесс развития африканских стран, отметил вице-премьер.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на той же пресс-конференции констатировал «изменение отношения» в Евросоюзе к вопросу о нелегальной миграции. Если бы такого изменения не произошло и власти ЕС продолжали бы оставлять отдельные страны один на один с проблемой миграции, это создавало бы риски развала ЕС, сказал Конте, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, на той же пресс-конференции Сальвини прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, который неожиданно для наблюдателей заявил о том, что разделяет с Сальвини «одни и те же приоритеты» и что Евросоюз «продолжит поддерживать Италию» в вопросе нелегальной миграции.