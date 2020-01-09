В 2019 году в Италии снизились продажи автомобилей

В период с января по декабрь минувшего года на итальянском автомобильном рынке было реализовано 1916320 машин. Данный уровень продаж немного ниже тех объемов реализации, которые были зафиксированы по результатам 2018 года. В декабре в Италии было продано 140075 автомобилей. Эти объемы реализации на 12,2% выше показателей продаж, которые были зафиксированы за аналогичный период позапрошлого года.

Самым популярным автомобилем в Италии является Fiat Panda. В прошлом году итальянские автомобилисты приобрели 138132 машины указанной модели.

Второе место по уровню популярности занимает Lancia Ypsilon. В 2019 году на автомобильном рынке Италии было реализовано 58759 транспортных средств рассматриваемой модели, пишет goroday.ru.

На третьей строчке располагается Dacia Duster. В прошлом году в Италии было продано 43701 транспортное средство указанной модели.

Четвертое и пятое место с показателями 42554 и 41792 проданные в прошлом году в Италии машины занимают Fiat 500X и Renault Clio соответственно.