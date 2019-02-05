В Афинах анархисты облили краской посольство Италии

Как пишет газета Ekathimerini, нападение было совершено в воскресенье в районе 17:30 по местному времени. Анархисты забросали краской здание на улице Секери в центре Афин, а затем скрылись с места происшествия, их ищет полиция.

Позднее один из лидеров группировки уточнил в Facebook, что нападение совершено «в знак солидарности с итальянскими товарищами, которых притесняет итальянское государство».

МИД Греции решительно осудил действия членов «Рубикона».

«Такие неприемлемые действия не повлияют на отличное сотрудничество или длительные отношения дружбы между Грецией и Италией», — цитирует заявление дипломатов ТАСС.

Анархисты из организации «Рубикон», появившейся в 2009 году на волне экономического кризиса в Греции, осуществили около сотни нападений на министерства, посольства и представительства крупных компаний.

Члены «Рубикона» совершали рейды на иранские, израильские, австрийские и саудовские посольства. Им удалось захватить посольство Испании, а также разгромить офис британской неправительственной организации Oxfam, причастной, по мнению «Рубикона», к скандалу с педофилией.