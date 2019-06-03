В Башкирии откроют Почетное консульство Италии

Полномочный Посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано предложил организовать в Башкирии Почетное консульство Италии. Об этом посол рассказал в ходе рабочей встречи с врио Главы республики Радием Хабировым, на которой обсуждались перспективы укрепления сотрудничества в экономике, гуманитарной и социальной сферах.

Как отметил Паскуале Терраччано, для успешной реализации совместных проектов необходимо постоянное присутствие представителей Италии в Башкортостане.

На должность Почетного консула Посольство планирует предложить кандидатуру учредителя Фонда имени Мустая Карима Тимербулата Каримова.

В задачи консульства будет входить развитие не только экономического, но и гуманитарного сотрудничества. В октябре в Уфе планируется провести Фестиваль итальянского кино, а в уфимском лицее № 160 начнется преподавание итальянского языка как второго иностранного.

Для оживления инвестиционных контактов Радий Хабиров предложил провести Дни Республики Башкортостан в Италии, пишет ufa.rbc.ru.

В Башкирии работают несколько предприятий, созданных при участии итальянского капитала. Многие годы Италия входила в первую десятку стран – внешнеэкономических партнеров Башкортостана. В настоящее время товарооборот снизился, но есть заинтересованность сторон в его наращивании по различным направлениям.

В области сельского хозяйства продолжается сотрудничество с крупнейшим итальянским холдингом Gruppo Cremonini, который начал строительство в Федоровском районе откормочных площадок на 6 тысяч голов крупного рогатого скота.

Перспективным, по словам Паскуале Терраччано, является и взаимодействие с Ассоциацией итальянских промышленников в России Confindustria Russia.