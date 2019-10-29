В центры по борьбе с насилием в Италии за год обратились 43 тысячи женщин

Об этом сообщили в понедельник, 28 октября, в национальной службе статистики Istat.

Две трети тех, кто обратился за помощью, инициировали проведение официальных расследований, отметили статистики.

Самый высокий уровень подобных происшествий на душу населения зафиксирован в малонаселенных северных регионах страны — Валь д'Аоста и Больцано, а также Абруццо, пишет regnum.ru.