В центры по борьбе с насилием в Италии за год обратились 43 тысячи женщин

Вторник, 29 Октябрь 2019 Италия Италия

В центры по борьбе с насилием в Италии за год обратились 43 тысячи женщин

В течение 2017 года услугами центров по противодействию насилию в Италии воспользовались 43 тысячи женщин. 

Об этом сообщили в понедельник, 28 октября, в национальной службе статистики Istat.

Две трети тех, кто обратился за помощью, инициировали проведение официальных расследований, отметили статистики.

Самый высокий уровень подобных происшествий на душу населения зафиксирован в малонаселенных северных регионах страны — Валь д'Аоста и Больцано, а также Абруццо, пишет regnum.ru.

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