В Демократической партии Италии выбирают новое руководство

Четверг, 18 Апрель 2019 Италия Италия

В Демократической партии Италии выбирают новое руководство

Национальный секретарь итальянской Демократической партии Никола Дзингаретти назвал в среду имена двух своих заместителей.

Как сообщает в среду официальный сайт политической организации, речь идет об Андреа Орландо и Паоле Де Микели. Теперь их кандидатуры должны быть утверждены на ближайшей национальной ассамблее партии, пишет pnp.ru.

Комментируя назначения, ANSA отмечает, что 50-летний депутат национального парламента Андреа Орландо, бывший министр юстиции правительства Маттео Ренци и Паоло Джентилони, является лидером левого крыла партии.  

45-летняя Паола Де Микели была статс-секретарем Министерства экономики и финансов при правительстве Паоло Джентилони, входила в группу поддержки Николы Дзингаретти в ходе кампании по его избранию лидером Демпартии.

По данным агентства, национальный секретариат Демократической партии «будет сформирован в ближайшие дни».

Вместе с тем в вечернем выпуске теленовостей канала RAI отмечалось, что выбор Дзингаретти «вызвал недовольство у сторонников Ренци».

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