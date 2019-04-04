В документы несовершеннолетних в Италии вернут «отца» и «мать»

Четверг, 04 Апрель 2019 Италия Италия

В документы несовершеннолетних в Италии вернут «отца» и «мать»

В итальянских удостоверениях личности для несовершеннолетних снова появятся традиционные определения «отец» и «мать».

Они заменят введенное в декабре 2015 года понятие «родители», пишет iz.ru.

Об этом 4 апреля сообщает портал Blitz. Декрет от 23 декабря 2015 года изменен главой МВД страны Маттео Сальвини, официально поправки приняли 31 января.

В августе 2018 года Сальвини дал указание заменить в официальных анкетах ведомства название граф «родитель 1» и «родитель 2» на традиционные «мать» и «отец». Тогда он отметил, что его ведомство будет защищать «естественную семью, основанную на союзе между мужчиной и женщиной».

Определения «родитель 1» и «родитель 2» появились в официальном анкетировании в Италии после начала регистрации в соответствующих службах детей гомосексуальных пар.

В середине февраля национальное собрание Франции после длительного обсуждения законопроекта «Доверие к школе» приняло решение внести в законодательство об образовании поправку, которая предписывает удалить из анкет, заполняемых в учебных заведениях термины «отец» и «мать». Вместо них в соответствующих графах будут значиться «родитель 1» и «родитель 2».

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