В документы несовершеннолетних в Италии вернут «отца» и «мать»

Они заменят введенное в декабре 2015 года понятие «родители», пишет iz.ru.

Об этом 4 апреля сообщает портал Blitz. Декрет от 23 декабря 2015 года изменен главой МВД страны Маттео Сальвини, официально поправки приняли 31 января.

В августе 2018 года Сальвини дал указание заменить в официальных анкетах ведомства название граф «родитель 1» и «родитель 2» на традиционные «мать» и «отец». Тогда он отметил, что его ведомство будет защищать «естественную семью, основанную на союзе между мужчиной и женщиной».

Определения «родитель 1» и «родитель 2» появились в официальном анкетировании в Италии после начала регистрации в соответствующих службах детей гомосексуальных пар.

В середине февраля национальное собрание Франции после длительного обсуждения законопроекта «Доверие к школе» приняло решение внести в законодательство об образовании поправку, которая предписывает удалить из анкет, заполняемых в учебных заведениях термины «отец» и «мать». Вместо них в соответствующих графах будут значиться «родитель 1» и «родитель 2».