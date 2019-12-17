В ДТП в Италии гибнет восемь человек в день

Вторник, 17 Декабрь 2019 Италия Италия

В ДТП в Италии гибнет восемь человек в день

По данным за первое полугодие 2019 года, в Италии растет число погибших в ДТП и одновременно сокращается общее число пострадавших.

Об этом сообщили в понедельник, 16 декабря, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года число пострадавших сократилось на 2,9%, число погибших выросло на 1,3%, пишет regnum.ru.

В первые шесть месяцев 2019 года в результате ДТП погибли 1505 человек, в среднем — 8 человек в день. Общее число пострадавших составило чуть менее 114 тысяч человек (628 человек в день). Всего за этот период в стране произошло чуть более 82 тысяч ДТП (453 происшествия в день).

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