В Эрмитаже открылась выставка итальянского художника

Выставка работ итальянского художника Умберто Мариани открылась в Главном штабе Государственного Эрмитажа 13 февраля в Санкт-Петербурге. Выставка получила название «Абстракционизм в Италии. Умберто Мариани», пишет regnum.ru.

Итальянский художник известен своими работами, закрытыми драпировкой на холстах неправильной формы. По словам самого художника, форму предмета, спрятанного под драпировкой, невозможно увидеть, но его можно осязать. Он также подчеркнул, что холсты закрыты не тканью, а тонким свинцом.

Это уже вторая выставка в Эрмитаже из цикла «Абстракционизм в Италии». Первая выставка рассказывала о творчестве художника Акилле Перилли и проходила в Эрмитаже с декабря 2018 года по февраль 2019. Выставка работ Мариани продлится до 31 марта.