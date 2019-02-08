В ЕС «обеспокоены» позицией Италии по мигрантам

А также предпринимаемыми действиями по закрытию ряда центров их временного пребывания в соответствии с принятым в прошлом году законом о безопасности. Об этом, пишет ANSA, говорится в письме, которое еврокомиссар по правам человека Дунья Миятович направила в четверг итальянскому премьеру Джузеппе Конте.

По ее мнению, объявленная руководством МВД страны ликвидация в течение года ряда центров временного пребывания мигрантов, в частности, в районе Кастельнуово-ди-Порто и в Минео под Катанией, противоречит «праву на доступ к базовым услугам». В частности, речь идет о медицинском обслуживании и образовании для резидентов этих центров, «обладающих видами на жительство по гуманитарным соображениям», пишет pnp.ru.

Особую обеспокоенность вызывает «обескураживающая информация», указывающая на то, что часть выселяемых мигрантов «может остаться без жилья».

Закрытие центров временного проживание мигрантов, как того требует закон 132 «О безопасности», одним из авторов которого является глава МВД и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, вызывает не только обеспокоенность в Брюсселе, но и протесты в самой Италии.

Так, мэр Палермо Леолука Орландо распорядился приостановить выполнение положения 13-й главы закона, запрещающей регистрировать по месту жительства и выдавать удостоверения личности иммигрантам, даже если у них имеется «временный» вид на жительства в Италии. Его позицию, в частности, разделяют президенты Пьемонта и Тосканы Серджо Кьямпарино и Энрико Росси.

Сообщение о письме еврокомиссара по правам человека итальянскому премьеру совпало с объявлением председателя сенатской комиссии по вопросам парламентского иммунитета Маурицио Гаспарри, что голосование в верхней палате парламента по делу, возбужденному судом Катании против вице-премьера и главы МВД страны сенатора Маттео Сальвини, состоится 19-20 февраля. Он обвиняется в превышении полномочий и незаконном лишении свободы группы людей.

Речь идет о мигрантах, подобранных 15 августа прошлого года кораблем итальянской береговой гвардии Diciotti при попытке пересечь Сицилийский пролив. По распоряжению МВД, этим людям была запрещена высадка в портах страны. Разрешить ситуацию удалось лишь тогда, когда принять у себя мигрантов решили итальянская церковь, а также Албания и Ирландия. 150 человек смогли сойти на берег лишь 25 августа.

Касаясь иммиграционной тематики, итальянские СМИ информируют о гибели молодого мигранта от переохлаждения при попытке нелегально пересечь итало-французскую границу.