В Еврокомиссии не намерены отклонять проект бюджета Италии

Среда, 30 Октябрь 2019 Италия Италия

В Еврокомиссии не намерены отклонять проект бюджета Италии

Еврокомиссия не намерена отклонять проект бюджета Италии на 2020 год.

Об этом заявил в среду, 30 октября, вице-президент комиссии Валдис Домбровскис.

При этом комиссар отметил, что у Брюсселя есть определенные претензии к представленному документу, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, проект бюджета Италии на 2020 год формально не соответствует бюджетным нормам ЕС, однако предполагается, что ввиду взаимных симпатий евробюрократов и либерал-популистского правительства Италии Еврокомиссия не будет, как годом ранее, отклонять проект бюджета и грозить Италии санкциями.

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