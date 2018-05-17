В Иране замазали соски волчицы
Государственное телевидение Ирана замазало соски волчицы, изображённой на гербе итальянского футбольного клуба «Рома».
Это произошло в трансляции матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:4). Фотографию с зацензурированной частью изображения опубликовал иранский спортивный комментатор Мехди Ростампур.
По легенде, волчица вскармливает двух младенцев - Ромула и Рема, которые стали основателями Рима. Официальные представители «Ромы» не давали комментариев.
Как отметила Би-би-си, пользователи твиттера иронично отнеслись к действиям телеканала и предположили, что, вероятно, «волчья грудь может кого-то возбудить».
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