В Иране замазали соски волчицы

Это произошло в трансляции матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:4). Фотографию с зацензурированной частью изображения опубликовал иранский спортивный комментатор Мехди Ростампур.

По легенде, волчица вскармливает двух младенцев - Ромула и Рема, которые стали основателями Рима. Официальные представители «Ромы» не давали комментариев.

Как отметила Би-би-си, пользователи твиттера иронично отнеслись к действиям телеканала и предположили, что, вероятно, «волчья грудь может кого-то возбудить».