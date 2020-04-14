В Италии 60-летняя женщина вывела на прогулку черепаху и была оштрафована

Об этом передает Corriere della Sera во вторник, 14 апреля.

Издание отмечает, что правоохранители заметили женщину, неспешно прогуливающуюся по улице, а когда они потребовали объяснений, она заявила, что вышла выгулять свою черепаху, пишет regnum.ru.

По данным на 13 апреля, в Италии умерли 20 465 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 566. Днем ранее число умерших носителей вируса увеличилось на 431. Выздоровели 35 435 человек, за день этот показатель увеличился на 1224 (днём ранее — на 1677). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3153 (днём ранее — на 4092). В настоящее время заражены 103 616 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 159 516.