В Италии 91 человек подозревается в мошенничестве с фондами ЕС

Речь идет о главах сельскохозяйственных компаний, которые, по версии следствия, в период с 2007 по 2014 год вводили власти в заблуждение сообщениями о своих проектах и необходимых на них дотациях, пишет regnum.ru.

В соответствии с рекомендацией прокуратуры у подозреваемых были превентивно арестованы счета и имущество на общую сумму в 10 млн евро.