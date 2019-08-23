В Италии 91 человек подозревается в мошенничестве с фондами ЕС
Прокуратура подозревает 91 гражданина Италии, в масштабном мошенничестве с фондами ЕС, выделенными на поддержку сельского хозяйства.
Речь идет о главах сельскохозяйственных компаний, которые, по версии следствия, в период с 2007 по 2014 год вводили власти в заблуждение сообщениями о своих проектах и необходимых на них дотациях, пишет regnum.ru.
В соответствии с рекомендацией прокуратуры у подозреваемых были превентивно арестованы счета и имущество на общую сумму в 10 млн евро.