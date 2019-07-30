В Италии арестовали 30 сотрудников социальных служб за продажу детей

Арестованы около 30 сотрудников социальных служб и психологов: вместе они фальсифицировали информацию, чтобы передавать детей под опеку однополых пар.

Это лишь один эпизод из цепочки злоупотреблений, ужаснувших Италию. В прессе историю окрестили «Делом ангелов и демонов», потому что те, кто должен защищать детей, на самом деле совершали нечто ужасное, сообщает napoli1.com.

Пользуясь служебным положением, сотрудники социальных служб, а также связанные с ними психологи изымали детей из семей, чтобы затем предать их под опеку – преимущественно однополым парам (подробно в новостях портала)

Обстоятельства жизни с кровными родителями намеренно фальсифицировались, в отчетах сообщалось, что дети перенесли физическое и сексуальное насилие. На деле аналогичные эпизоды происходили уже в новых семьях. По «Делу ангелов и демонов» в настоящее время проходят почти 30 человек. Четверо детей изъяты из приемных семей и возвращены родителям. Речь также идет о растратах в несколько сот тысяч евро.