В Италии арестовали 30 сотрудников социальных служб за продажу детей

Вторник, 30 Июль 2019 Италия Италия

В Италии арестовали 30 сотрудников социальных служб за продажу детей

Cотрудники социальных служб, пользуясь служебным положением, фальсифицировали документы и забирали детей из семей, продавая за сотни тысяч евро.

Арестованы около 30 сотрудников социальных служб и психологов: вместе они фальсифицировали информацию, чтобы передавать детей под опеку однополых пар.

Это лишь один эпизод из цепочки злоупотреблений, ужаснувших Италию. В прессе историю окрестили «Делом ангелов и демонов», потому что те, кто должен защищать детей, на самом деле совершали нечто ужасное, сообщает napoli1.com

Пользуясь служебным положением, сотрудники социальных служб, а также связанные с ними психологи изымали детей из семей, чтобы затем предать их под опеку – преимущественно однополым парам (подробно в новостях портала)   

Обстоятельства жизни с кровными родителями намеренно фальсифицировались, в отчетах сообщалось, что дети перенесли физическое и сексуальное насилие. На деле аналогичные эпизоды происходили уже в новых семьях. По «Делу ангелов и демонов» в настоящее время проходят почти 30 человек. Четверо детей изъяты из приемных семей и возвращены родителям. Речь также идет о растратах в несколько сот тысяч евро.

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