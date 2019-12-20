В Италии арестовали 334 предполагаемых мафиози

Пятница, 20 Декабрь 2019 Италия Италия

В Италии арестовали 334 предполагаемых мафиози

Правоохранительные органы Италии, сообщили о завершении спецоперации по задержанию предположительно связанных с мафиозными организациями граждан.

Всего были арестованы 334 человека, в числе которых политики (включая бывших депутатов парламента, высокопоставленных представителей партии Сильвио Берлускони и партии либералов), адвокаты, предприниматели, пишет regnum.ru.

В общем списке подозреваемых — 416 человек, в числе предъявляемых обвинений, помимо самого участия в противоправной деятельности мафиозной организации, убийства, отмывание денег и целый ряд других преступлений.

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