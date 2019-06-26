В Италии арестовали более 120 мафиози

Среда, 26 Июнь 2019 Италия Италия

В Италии арестовали более 120 мафиози

Полиция Италии арестовала более 120 человек по подозрению в причастности к деятельности преступной организации каморра.

Как сообщили представители прокуратуры Неаполя, операцию по поимке преступников провели сотрудники спецподразделений карабинеров.

Всех арестованных подозревают в причастности к мафиозной деятельности, контрабанде наркотиков, рэкете, «отмывании» денег, добытых преступным путем, и других тяжких преступлениях, пишет rosbalt.ru.

В руки правоохранителей попали члены влиятельных кланов каморры Контини, Маллардо и Личчарди. В ходе обысков у них конфисковали имущество на общую сумму около 130 млн евро, уточняет РИА Новости.

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