В Италии арестовали более 120 мафиози

Как сообщили представители прокуратуры Неаполя, операцию по поимке преступников провели сотрудники спецподразделений карабинеров.

Всех арестованных подозревают в причастности к мафиозной деятельности, контрабанде наркотиков, рэкете, «отмывании» денег, добытых преступным путем, и других тяжких преступлениях, пишет rosbalt.ru.

В руки правоохранителей попали члены влиятельных кланов каморры Контини, Маллардо и Личчарди. В ходе обысков у них конфисковали имущество на общую сумму около 130 млн евро, уточняет РИА Новости.