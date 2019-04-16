В Италии арестовали мошенников

В Палермо, Столице острова Сицилия, прошла операция по захвату 42-х мошенников, специализирующиеся на мошенничестве в сфере страхования, нанося увечья невинным людям. Мошенники даже бросали на руки и ноги людей тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах. Сицилийские полицейские задержали 34 человека, которые обвиняются в намеренном нанесении травм представителям маргинальных слоев населения ради получения страховых выплат. Об этом сообщает Life.ru, со ссылкой на РИА Новости.

Известно, что преступная группировка отличалась особой жестокостью. Они наносили людям травмы, из-за которых пострадавшим затем долгое время приходилось пользоваться костылями и инвалидными колясками. Мошенники даже бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах.

Фальшивые заявления в страховые компании оформлял местный адвокат. За каждый перелом преступники клали себе в карман сотни тысяч евро.

Своих жертв мошенники искали среди токсикоманов и алкоголиков, людей с умственными нарушениями или денежными трудностями. Они сразу соглашались на легкую наживу, правда, своих "заработанных" денег так и не получали.