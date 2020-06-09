В Италии арестовали почти 60 мафиози

Как сообщили журналистам представители карабинеров, расследование "раскрыло тесную сеть совместного участия в сфере предпринимательства и политики". Его фигуранты обвиняются в создании мафиозной организации, коррупции при проведении выборов, вымогательстве и махинациях на аукционах.

Помимо выполнения ордеров на арест, "на стадии извещения" находится конфискация имущества на сумму свыше 80 миллионов евро.

РИА Новости отмечает, что карабинеры также арестовали троих братьев сенатора от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Луиджи Чезаро. Двое из них, также фигурирующие в другом расследовании вокруг каморры, помещены под домашний арест. Третий, хозяин медицинского центра на северной окраине Неаполя, заключен под стражу.