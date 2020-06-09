В Италии арестовали почти 60 мафиози

Вторник, 09 Июнь 2020 Италия

В Италии арестовали почти 60 мафиози

Итальянские карабинеры арестовали 59 человек, в том числе братьев сенатора по обвинению в мафиозной деятельности.

Как сообщили журналистам представители карабинеров, расследование "раскрыло тесную сеть совместного участия в сфере предпринимательства и политики". Его фигуранты обвиняются в создании мафиозной организации, коррупции при проведении выборов, вымогательстве и махинациях на аукционах.

Помимо выполнения ордеров на арест, "на стадии извещения" находится конфискация имущества на сумму свыше 80 миллионов евро.

РИА Новости отмечает, что карабинеры также арестовали троих братьев сенатора от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Луиджи Чезаро. Двое из них, также фигурирующие в другом расследовании вокруг каморры, помещены под домашний арест. Третий, хозяин медицинского центра на северной окраине Неаполя, заключен под стражу.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)