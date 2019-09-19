В Италии арестовали подделывавшего полотна художника

Четверг, 19 Сентябрь 2019 Италия Италия

В Италии арестовали подделывавшего полотна художника

Лино Фронджиа подделывал полотна Эль Греко, Пармиджанино и других старых мастеров.

Друг художника, коллекционер Джулиано Руффини, которому тоже грозит арест, продавал эти подделки на крупнейших мировых аукционах

На севере Италии арестовали 61-летнего художника Лино Фронджиа, который подделывал полотна Эль Греко, Пармиджанино и других старых мастеров. Его друг, коллекционер Джулиано Руффини, продавал эти подделки на крупнейших мировых аукционах, в том числе Sotheby's. Речь идет о десятках картин на общую сумму в несколько миллионов евро, пишет bfm.ru.

Следствие по делу о продаже полотен старых мастеров сомнительного авторства длится уже пять лет. Непонятно, почему все эти годы арт-дилеры и аукционы продолжали продавать картины, в подлинности которых были сомнения. Комментирует генеральный директор сайта ARTinvestment.ru Константин Бабулин.

Художник Лино Фронджиа пишет модернистские работы, которые выставляет в галереях на севере Италии, и создает искусные копии произведений старых мастеров. В числе последних — монументальное барочное «Успение Богородицы», которое он написал для церкви в городке Ното под Сиракузами, когда ее реставрировали после землетрясения. Художник признает, что является автором ряда копий, но утверждает, что никогда не продавал свои копии работ старых мастеров.

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