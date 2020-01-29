В Италии арестовали похитителя британских манускриптов

Карнавальная Магия и Фантазия на португальских улицах Приближается время ежегодного карнавала в Торреш-Ведраше. В этом году он пройдет с 21 по 26 февраля под лозунгом «Magia & Fantasia». Подробнее

Королевская семья нашла замену принцу Гарри и Меган Маркл Биограф британской королевской семьи Роберт Лейси полагает, что принцессам Беатрисе и Евгении придется подменить принца Гарри и его супругу, герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Подробнее