В Италии арестовали похитителя британских манускриптов

Среда, 29 Январь 2020 Италия Италия

В Италии арестовали похитителя британских манускриптов

В Турине арестовали вероятного похитителя британских манускриптов.

Сотрудники правоохранительных органов Италии во вторник, 28 января, арестовали в Турине 40-летнего гражданина Румынии, обвиняемого в похищении ценных манускриптов в Великобритании, пишет regnum.ru.

Общая стоимость 260 манускриптов, предположительно, похищенных обвиняемым в 2017 году в Фелтхэме, составляет около 2 млн евро.

Арест был произведен на основании международного ордера.

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