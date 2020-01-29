В Италии арестовали похитителя британских манускриптов
В Турине арестовали вероятного похитителя британских манускриптов.
Сотрудники правоохранительных органов Италии во вторник, 28 января, арестовали в Турине 40-летнего гражданина Румынии, обвиняемого в похищении ценных манускриптов в Великобритании, пишет regnum.ru.
Общая стоимость 260 манускриптов, предположительно, похищенных обвиняемым в 2017 году в Фелтхэме, составляет около 2 млн евро.
Арест был произведен на основании международного ордера.