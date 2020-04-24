В Италии бизнес будут закрывать за санитарные нарушения

После длительных переговоров, длившихся всю ночь с четверга на пятницу, 24 апреля, представители правительства Италии и крупнейших профсоюзов достигли договоренности о режиме работы предприятий после перехода ко «второй фазе» общенационального карантина.

Согласно договоренностям, предприятия целого ряда сфер (промышленность, производство, строительство, часть сферы услуг) смогут вернуться к работе, но в случае выявления нарушений санитарных норм их деятельность будет приостанавливаться, пишет regnum.ru.

Ожидается, что режим карантина в Италии будет ослаблен 4 мая, часть предприятий смогут вернуться к работе при соблюдении санитарных требований, также будут расширены возможности пребывания на свежем воздухе.