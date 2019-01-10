В Италии бизнесмен не может найти строителей на зарплату в 2000 евро

Четверг, 10 Январь 2019 Италия Италия

В Италии бизнесмен не может найти строителей на зарплату в 2000 евро

Это не первый подобный случай.

Предпринимателю из Тревизо Нерео Паризотто не удается найти для реализации своего проекта рабочих-строителей, несмотря на предложенную зарплату почти в 2000 евро с учетом премий, передает Corriere della Sera в четверг, 10 января.

Издание отмечает, что предприниматель размещал объявление о поиске 30 работников в том числе и на своей странице в Facebook. На это предложение откликнулись лишь 15 человек, но половина из них находились в других регионах страны. Семь работников были приняты на работу незамедлительно, пишет regnum.ru.

Паризотто сообщил журналистам, что в последние месяцы был вынужден отказаться от 40% возможных контрактов из-за нехватки рабочей силы. Это не первый подобный случай, напоминает издание. Впрочем, ранее в некоторых случаях оказывалось, что бизнесмены несколько приукрашивали предлагаемые условия работы.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья