В Италии более 6 тысяч детей-мигрантов находятся без присмотра

Четверг, 19 Декабрь 2019 Италия Италия

В Италии более 6 тысяч детей-мигрантов находятся без присмотра

В Италии без присмотра взрослых находятся около 6300 несовершеннолетних мигрантов.

В сравнении с 2018 годом этот показатель снизился вдвое, с 2017 годом — втрое; наблюдатели констатируют, что проводимые правительством Италии в 2018—2019 годах ограничения миграции принесли результат, пишет regnum.ru.

В самом ЮНИСЕФ при этом обратили внимание на другие аспекты проблемы — в частности, на то, что несовершеннолетние мигранты «зачастую не осведомлены о своих правах».

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