В Италии больше миллиона человек получают «пособие по гражданству»

Фонд уже утвердил 1 миллион 14 тысяч заявок, отклонив еще 444 тысячи заявок. В среднем размер пособия составляет 484 евро, пишет regnum.ru.

«Пособие по гражданству» было введено в Италии по инициативе правящей партии популистов в конце 2018 года. Право на его получение имеют граждане, чей доход составляет менее 780 евро в месяц (из которых 280 евро — на оплату жилья). Безработные граждане могут получать пособие в период ожидания на бирже труда в обмен на выполнение общественных работ.