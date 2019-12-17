В Италии больше миллиона человек получают «пособие по гражданству»

Вторник, 17 Декабрь 2019 Италия Италия

В Италии больше миллиона человек получают «пособие по гражданству»

Число получателей так называемого «пособия по гражданству» в Италии превысило миллион человек, сообщили в понедельник, 16 декабря, в национальном фонде социального обеспечения.

Фонд уже утвердил 1 миллион 14 тысяч заявок, отклонив еще 444 тысячи заявок. В среднем размер пособия составляет 484 евро, пишет regnum.ru.

«Пособие по гражданству» было введено в Италии по инициативе правящей партии популистов в конце 2018 года. Право на его получение имеют граждане, чей доход составляет менее 780 евро в месяц (из которых 280 евро — на оплату жилья). Безработные граждане могут получать пособие в период ожидания на бирже труда в обмен на выполнение общественных работ.

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