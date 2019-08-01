В Италии будет ужесточено наказание за жестокое обращение в семье

Четверг, 01 Август 2019 Италия Италия

В Италии будет ужесточено наказание за жестокое обращение в семье

В Италии за жестокое обращение в семье увеличили срок заключения с 5−10 до 6−12 лет.

Министр юстиции Альфонсо Бонафеде заявил, что будет ужесточено наказание за жестокое обращение в семье, сексуальное насилие и преследование.

Наказания за сексуальное насилие, жестокое обращение в семье и преследования в Италии будут ужесточены, заявил министр юстиции Альфонсо Бонафеде, передает ИА REGNUM, со ссылкой на La Repubblica. Комментируя ставшие известными недавние случаи жестокого обращения в семьях, министр отметил, что противостоять этому, «встав на сторону женщин», правительство намерено «не словами, а действиями».

Срок заключения за сексуальное насилие предполагается увеличить с 5−10 до 6−12 лет. Также будет ужесточено наказание за жестокое обращения и преследование в случае наличия отягчающих обстоятельств, пишет napoli1.com.

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