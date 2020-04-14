В Италии будут контролировать количество пассажиров в автобусах

Вторник, 14 Апрель 2020 Италия Италия

В Италии будут контролировать количество пассажиров в автобусах

Власти Италии намерены задействовать «новые технологии» для проверки наполняемости общественного транспорта после частичной отмены карантинных ограничений.

Об этом заявила в понедельник, 13 апреля, министр инфраструктуры и транспорта Паола Де Микели.

Специальные приложения должны будут следить, чтобы в автобусах не было слишком много пассажиров и была возможность соблюдать социальную дистанцию. Срок перехода к новому, менее жесткому этапу карантина будет зависеть от мнения медиков, отметила Де Микели, пишет regnum.ru.

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