В Италии будут проверять соблюдение социальной дистанции в магазинах

Информация следует из распоряжения министерства, опубликованного в среду, 15 апреля.

Контролировать соблюдение социальной дистанции будут и сотрудники национальной Финансовой гвардии, пишет regnum.ru.

14 апреля в большинстве регионов Италии были смягчены правила общенационального карантина — теперь, помимо продуктовых магазинов и аптек, могут также работать канцелярские, книжные магазины и магазины товаров для детей.