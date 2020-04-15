В Италии будут проверять соблюдение социальной дистанции в магазинах

Среда, 15 Апрель 2020 Италия Италия

В Италии будут проверять соблюдение социальной дистанции в магазинах

Инспекторы по охране труда МВД Италии будут проверять соблюдение социальной дистанции (не менее метра) на предприятиях, в магазинах и супермаркетах.

Информация следует из распоряжения министерства, опубликованного в среду, 15 апреля.

Контролировать соблюдение социальной дистанции будут и сотрудники национальной Финансовой гвардии, пишет regnum.ru.

14 апреля в большинстве регионов Италии были смягчены правила общенационального карантина — теперь, помимо продуктовых магазинов и аптек, могут также работать канцелярские, книжные магазины и магазины товаров для детей.

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