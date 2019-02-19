В Италии будут сажать за «бизнес» на суррогатном материнстве

Вторник, 19 Февраль 2019 Италия Италия

В Италии будут сажать за «бизнес» на суррогатном материнстве

Предполагаются штрафы до миллиона евро и сроки до шести лет.

Сенатор от правящей итальянской партии «Лига» Симоне Пиллон внес в парламент законопроект об ограничениях «бизнеса» на суррогатном материнстве, передает Adnkronos в понедельник, 18 февраля.

Граждан, которые организуют, рекламируют или осуществляют продажу или доставку гамет и эмбрионов или иным способом помогают распространению «суррогатного материнства», предложено штрафовать на сумму от 800 тысяч до миллиона евро и сажать на срок от трех до шести лет, пишет regnum.ru.

Власти Италии намерены «положить конец так называемому репродуктивному туризму», отмечает издание. Пилон называет сложившуюся практику «матки в аренду» «одной из худших форм насилия в отношении женщин».

Национальные законы уже предусматривают наказания за совершение подобных преступлений на территории Италии, теперь нужно помешать и тем, кто пытается эксплуатировать девушек из других стран мира, отметил сенатор.

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