В Италии была задержана женщина, 50 лет ездившая за рулём без прав

Об этом 22 ноября сообщает издание il Gazzettino.

Пожилая итальянка стала участницей ДТП, которое произошло 18 ноября возле города Tревизо. Сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП, установили, что 77-летняя женщина управляла автомобилем без прав, при этом никаких подтверждений тому, что права ей вообще выдавались, в базе данных не было.

При этом сама пожилая женщина уверяла полицейских, что права у неё есть, они всего лишь просрочены. Итальянка даже пообещала привезти документ в отделение полиции города Удине, пишет regnum.ru.

На настоящий момент женщине придётся оплатить штраф 5110 евро, при этом уточняется, что нарушительнице крупно повезло: ещё несколько лет назад вождение без прав попадало в Италии под категорию уголовных преступлений и наказание могло быть значительно более жёстким.