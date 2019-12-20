В Италии Coca-Cola прекратит набор сотрудников

Пятница, 20 Декабрь 2019 Италия Италия

В Италии Coca-Cola прекратит набор сотрудников

Из-за новых налогов в Италии Coca-Cola прекратит набор сотрудников.

Введение в Италии налога на прохладительные напитки с высоким содержанием сахара приведет к тому, что некоторые участники рынка, в частности Coca-Cola, прекратят набор новых сотрудников и остановят инвестиции, передает regnum.ru.

Новый налог будет введен с осени 2020 года.

Инициатор этого предложения министр образования Лоренцо Фьорамонти ранее предлагал целевым образом направлять полученные средства на нужды образования.

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